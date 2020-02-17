{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Этап в Сочи не вошел в календарь Кубка мира по санному спорту сезона-2020/21

Последний раз этап Кубка мира проводился на олимпийской трассе в Сочи в феврале 2019 года

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Международная федерация санного спорта (FIL) приняла решение не включать этап Сочи в календарь Кубка мира следующего сезона. Об этом в интервью ТАСС сообщила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт, подчеркнув, что здесь нет никакой политической подоплеки.

Последний раз этап Кубка мира проводился на олимпийской трассе в Сочи в феврале 2019 года, в 2020-м здесь состоялся чемпионат мира по санному спорту.

"В предварительном календаре он (этап Кубка мира в Сочи - прим. ТАСС) отсутствует. Но в этом нет никакой политической подоплеки, - сказала Гарт. - Мы уже обсуждали этот вопрос на исполкоме. Если Пхёнчхан в итоге откажется от проведения этапа Кубка мира по каким-то причинам, то мы готовы его забрать себе".

"Но мы прекрасно понимаем, что с каждой последующей Олимпиадой количество санно-бобслейных трасс увеличивается, и невозможно в один сезон проводить международные соревнования везде. Тем более, что некоторые продолжают считать, что Сочи немного проблематично организовывать соревнования из логистических соображений, хотя я не понимаю, почему люди так думают", - добавила собеседница ТАСС.

Гарт, являющаяся членом исполкома FIL, отметила, что Международной федерации санного спорта очень важно проводить этапы Кубка мира и на других трассах, чтобы они не простаивали. "Поэтому могу сказать, что, скорее всего, в следующем сезоне этапа Кубка мира по санному спорту в Сочи не будет. Но если Южная Корея в итоге откажется по каким-то причинам, то мы, повторюсь, обязательно его проведем", - заключила собеседница ТАСС.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Болельщики получат более 1 млн билетов на Евро-2020 через приложение на смартфоне
Приложением смогут воспользоваться те, кто приобрел билеты в декабре 2019 года и на более поздних этапах продажи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС