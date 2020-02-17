Этап в Сочи не вошел в календарь Кубка мира по санному спорту сезона-2020/21

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Международная федерация санного спорта (FIL) приняла решение не включать этап Сочи в календарь Кубка мира следующего сезона. Об этом в интервью ТАСС сообщила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт, подчеркнув, что здесь нет никакой политической подоплеки.

Последний раз этап Кубка мира проводился на олимпийской трассе в Сочи в феврале 2019 года, в 2020-м здесь состоялся чемпионат мира по санному спорту.

"В предварительном календаре он (этап Кубка мира в Сочи - прим. ТАСС) отсутствует. Но в этом нет никакой политической подоплеки, - сказала Гарт. - Мы уже обсуждали этот вопрос на исполкоме. Если Пхёнчхан в итоге откажется от проведения этапа Кубка мира по каким-то причинам, то мы готовы его забрать себе".

"Но мы прекрасно понимаем, что с каждой последующей Олимпиадой количество санно-бобслейных трасс увеличивается, и невозможно в один сезон проводить международные соревнования везде. Тем более, что некоторые продолжают считать, что Сочи немного проблематично организовывать соревнования из логистических соображений, хотя я не понимаю, почему люди так думают", - добавила собеседница ТАСС.

Гарт, являющаяся членом исполкома FIL, отметила, что Международной федерации санного спорта очень важно проводить этапы Кубка мира и на других трассах, чтобы они не простаивали. "Поэтому могу сказать, что, скорее всего, в следующем сезоне этапа Кубка мира по санному спорту в Сочи не будет. Но если Южная Корея в итоге откажется по каким-то причинам, то мы, повторюсь, обязательно его проведем", - заключила собеседница ТАСС.