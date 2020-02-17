Президент Федерации санного спорта России: Москва готова к проведению ЧЕ по натурбану

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Москва готова к проведению чемпионата Европы по натурбану, который должен состояться на Воробьевых горах с 22 по 23 февраля. Об этом в интервью ТАСС сообщила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

"Могу сказать, что все готово к проведению этих соревнований, сейчас я вернусь в Москву и активно возьмусь за дело. До и во время сочинского чемпионата мира основное мое внимание было уделено этому турниру, но в Москве у меня также работает хорошая команда, все находится под контролем. Я надеюсь, что все оставшиеся недочеты мы за последние дни устраним", - сказала Гарт.

"Наибольшие опасения у нас вызывает погода, все от нее зависит. Хотя у нас на склоне стоит пушка, которая уже наморозила огромное количество снега. Но если пройдет проливной дождь или температура на улице поднимется выше пяти градусов тепла, то тут нам придется очень сложно", - заметила собеседница ТАСС.

Натурбан (скоростной спуск на санях по естественной трассе) не является олимпийской дисциплиной. В январе 2019 года в Москве проходил этап Кубка мира по натурбану.