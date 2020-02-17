Наталья Непряева снялась с многодневки "Ски Тур" из-за простуды

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева не сможет продолжить выступление в многодневной гонке "Ски Тур" из-за простуды. Об этом ТАСС рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

На первом и втором этапах гонки 24-летняя Непряева показала 10-й и 12-й результат соответственно.

"Мы повезли ее на сбор, надеялись, что она сумеет поправиться, но только усугубили простуду. К сожалению, она возвращается домой", - сказала Вяльбе.

Непряева является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в эстафете, помимо этого спортсменка дважды становилась бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в Зефельде. На многодневке "Тур де Ски" она дважды становилась второй.

"Ски Тур" завершится 23 февраля в норвежском Тронхейме. Гонка является этапом Кубка мира.