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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийская чемпионка Лашманова пропустила командный чемпионат России из-за болезни

За несколько дней до старта турнира спортсменка простыла

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года в ходьбе на 20 км Елена Лашманова не принимает участие в командном чемпионате России в Сочи из-за простудной болезни. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе выносливости Дмитрий Зорин.

"Елена за несколько дней до старта простыла, из-за чего была вынуждена отказаться от участия в соревнованиях и улететь домой", - сказал Зорин.

Лашманова, помимо золота Олимпиады-2012, имеет в активе золотую медаль чемпионата мира 2013 года в Москве, также она становилась победительницей Кубка мира по спортивной ходьбе в 2012 году.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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