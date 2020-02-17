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Массовый спорт

Министр спорта Матыцин провел рабочую встречу с губернатором Кемеровской области

В 2020 году по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" Кемеровской области выделено более 301,5 млн рублей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провел рабочую встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Встреча Матыцина и Цивилева состоялась в понедельник в Министерстве спорта России. На ней были обсуждены вопросы развития физической культуры и спорта в Кемеровской области, а также реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

"Кузбасс - это спортивный регион, - отметил Цивилев. - Наши спортсмены в последнее время показывают очень хорошие результаты. Мы строим спортивную инфраструктуру как для массового спорта, так и спорта высших достижений. Мы подали в министерство документы на участие в софинансировании крупных объектов - речь идет о двух спортивных комплексах в Кемерове, а также о реконструкции комплекса в Новокузнецке".

В 2020 году по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" Кемеровской области выделено более 301,5 млн рублей. Кроме этого, в 2020 году в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" Кемеровской области перечислено 39,5 млн рублей, которые будут использованы при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в Новокузнецке (ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год).

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