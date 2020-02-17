{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Бронзовый призер ОИ Ридзик вошел в состав сборной России на этап КМ по ски-кроссу в Миассе

Соревнования пройдут 22-23 февраля
Сергей Ридзик Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Сергей Ридзик
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 17 февраля. Фристайлист Сергей Ридзик включен в состав сборной России на этап Кубка мира по ски-кроссу, который пройдет в Миассе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фристайла России.

Также в состав мужской команды вошли Максим Вихров, Кирилл Гладков, Андрей Горбачев, Павел Колготин, Артем Набиулин, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Владимир Шмыров, Николай Шуплецов. У женщин на этапе Кубка мира выступят Мария Доброва, Екатерина Мальцева, Дарья Мельчакова, Полина Рябова, Анастасия Чирцова.

Ридзик является бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Этап Кубка мира по ски-кроссу пройдет 22-23 февраля.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Борис Ротенберг заявил, что совет директоров ФК "Зенит" одобрил аренду Кокорина в "Сочи"
На прошлой неделе Ротенберг сообщал ТАСС, что форвард согласился перейти в клуб на правах аренды до конца сезона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС