Бронзовый призер ОИ Ридзик вошел в состав сборной России на этап КМ по ски-кроссу в Миассе

ТАСС, 17 февраля. Фристайлист Сергей Ридзик включен в состав сборной России на этап Кубка мира по ски-кроссу, который пройдет в Миассе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фристайла России.

Также в состав мужской команды вошли Максим Вихров, Кирилл Гладков, Андрей Горбачев, Павел Колготин, Артем Набиулин, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Владимир Шмыров, Николай Шуплецов. У женщин на этапе Кубка мира выступят Мария Доброва, Екатерина Мальцева, Дарья Мельчакова, Полина Рябова, Анастасия Чирцова.

Ридзик является бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Этап Кубка мира по ски-кроссу пройдет 22-23 февраля.