Сергей Широбоков стал чемпионом России в ходьбе на 20 км

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Сергей Широбоков, представляющий Мордовию, стал победителем командного чемпионата России в ходьбе на 20 км. Турнир проходит в понедельник на трассе "Сочи-Автодром".

Широбоков показал результат 1 час 19 минут 34 секунды. Второе и третье места заняли спортсмены, представляющие Мордовию, - Алексей Кудашкин (1:21.02) и Роман Евстифеев (1:21.38) соответственно.

Широбоков является серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года (ходьба на 20 км) и победителем европейского первенства среди юниоров (2017, ходьба на 10 км). В 2016 году он выиграл золото чемпионата России (ходьба на 20 км), а в 2015-м стал победителем чемпионата мира среди юношей (ходьба на 10 км).

Чемпионат России завершится позже в понедельник. На турнире осталось разыграть медали у женщин в ходьбе на 20 км, у юниоров и юниорок - в ходьбе на 10 км.