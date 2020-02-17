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Летние олимпийские виды спорта

Сергей Широбоков стал чемпионом России в ходьбе на 20 км

Второе и третье места заняли спортсмены, представляющие Мордовию, - Алексей Кудашкин и Роман Евстифеев

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Сергей Широбоков, представляющий Мордовию, стал победителем командного чемпионата России в ходьбе на 20 км. Турнир проходит в понедельник на трассе "Сочи-Автодром".

Широбоков показал результат 1 час 19 минут 34 секунды. Второе и третье места заняли спортсмены, представляющие Мордовию, - Алексей Кудашкин (1:21.02) и Роман Евстифеев (1:21.38) соответственно.

Широбоков является серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года (ходьба на 20 км) и победителем европейского первенства среди юниоров (2017, ходьба на 10 км). В 2016 году он выиграл золото чемпионата России (ходьба на 20 км), а в 2015-м стал победителем чемпионата мира среди юношей (ходьба на 10 км).

Чемпионат России завершится позже в понедельник. На турнире осталось разыграть медали у женщин в ходьбе на 20 км, у юниоров и юниорок - в ходьбе на 10 км.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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