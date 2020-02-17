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Футбол в России

ФК "Спартак" проведет товарищеский матч с "Пахтакором" 22 февраля в Москве

Вход на стадион "Открытие-Арена" будет доступен владельцам абонементов сезона-2019/20

ТАСС, 17 февраля. Московский "Спартак" проведет 22 февраля товарищеский матч на домашнем стадионе "Открытие-Арена" против узбекистанского "Пахтакора" (Ташкент). Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Билеты на игру продаваться не будут, вход на стадион будет доступен владельцам абонементов сезона-2019/20. Начало встречи запланировано на 14:00 мск.

"Пахтакор" выиграл чемпионат Узбекистана 2019 года, став 12-кратным чемпионом страны.

"Спартак" занимает десятое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 19 матчей. Первый официальный матч после зимней паузы "Спартак" проведет 29 февраля в гостях с московским "Динамо".

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