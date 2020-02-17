Борис Ротенберг заявил, что совет директоров ФК "Зенит" одобрил аренду Кокорина в "Сочи"

13 февраля Ротенберг сообщил ТАСС, что Кокорин согласился перейти в клуб на правах аренды до конца сезона. При этом собеседник агентства отметил, что сторонам еще предстоит оформить все необходимые документы. Спустя два дня генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что петербуржцы пока не утвердили конкретные условия аренды 28-летнего нападающего; в тот же день Ротенберг отметил, что договоренности между клубами пока нет, контракт с футболистом не подписан. 16 февраля гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил ТАСС о том, что у Ротенберга на понедельник запланирована встреча с руководством "Зенита" по данному вопросу.

Ротенберг, отвечая на вопрос о том, состоялись ли переговоры, сказал: "Да, я встретился сегодня с генеральным директором "Зенита", мы обсудили все вопросы между клубами по аренде Кокорина. По итогу могу сказать, что совет директоров "Зенита" рассмотрел и одобрил трансферное соглашение с ФК "Сочи".

21 января "Сочи" объявил о достижении договоренности по переходу форварда на правах аренды, на следующий день Медведев подтвердил ТАСС эту информацию, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что футболист не собирается уходить из петербургского клуба. До конца января нападающий находился на сборе с основным составом сине-бело-голубых, а в феврале продолжил подготовку к весенней части сезона-2019/20 в расположении "Зенита-2", который играет в третьем по силе дивизионе чемпионата России. 13 февраля Кокорин в составе второй команды "Зенита" отправился на сбор в Турцию. В эти дни там же к возобновлению сезона готовятся "Зенит" и "Сочи".