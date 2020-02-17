РУСАДА удовлетворено решением CAS сократить на один год дисквалификацию ходока Иванова

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) удовлетворено решением арбитра Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить срок дисквалификации ходока Александра Иванова с трех до двух лет. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

РУСАДА отстранило Иванова в октябре 2018 года на три года начиная с 2 мая 2017 года на основании отклонений в паспорте крови, его результаты в период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года аннулированы. Позднее Иванов подал апелляцию в CAS. В пятницу CAS сообщил, что доказательства РУСАДА, подтверждающие отягчающие обстоятельства нарушения Иванова, и добавление на их основании одного года дисквалификации являются неправомерными. При этом стандартная мера отстранения спортсмена на два года судом не оспаривалась.

"РУСАДА удовлетворено решением арбитра CAS по делу ходока Иванова, - заметила Пахноцкая. - Та посчитала, что к Иванову нельзя применить положения статьи "Отягчающие обстоятельства". РУСАДА, в свою очередь, настаивало на том, что спортсмен использовал запрещенные субстанции или методы неоднократно для повышения спортивных результатов на важнейших спортивных мероприятиях. Позиция РУСАДА такова, что нарушение Иванова являлось частью допингового плана или незаконной схемы, осуществляемой индивидуально либо по сговору с тренером Виктором Чегиным, который был в итоге пожизненно дисквалифицирован".

"Хочется заметить, что РУСАДА в случае с Ивановым действовало последовательно и логично, - продолжила собеседница ТАСС. - Мы изначально планировали дисквалифицировать этого спортсмена на два года в случае подписания им формы признания. Выдвигая обвинение, РУСАДА в 2017 году предлагало практически то же самое, что решил сейчас CAS: два года дисквалификации с даты начала временного отстранения (2 мая 2017 года) и аннулирование результатов, достигнутых с даты совершения нарушения (с обнаружения первой атипичной пробы)".

Иванову 26 лет, из-за дисквалификации спортсмен лишился золотой медали чемпионата мира 2013 года и серебряной награды первенства Европы 2014 года, а также серебряных медалей юниорского чемпионата Европы 2012 года и молодежного чемпионата Европы 2013 года. На счету Иванова золотая медаль чемпионата России 2015 года и серебро национального первенства 2016 года.