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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Матыцин не уверен, что CAS примет все аргументы российской стороны в споре РУСАДА и WADA

Заседание суда предположительно пройдет в конце апреля - в мае
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
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Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин не уверен в том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет к рассмотрению все аргументы российской стороны на слушаниях по судебному спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Такое мнение министр высказал в интервью Владимиру Познеру в программе "Познер".

РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA лишить организацию статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. 9 января WADA передало дело в Спортивный арбитражный суд (CAS), который должен будет поставить точку в этом разбирательстве.

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"Заседание суда предположительно пройдет в конце апреля - в мае. Решение, которое будет принято, оно анонсировано и нами, и Международным олимпийским комитетом, и оно должно быть финальным. У меня ожидания реальные. Я не думаю, что буду на сто процентов приняты аргументы, но наша задача минимизировать риски", - сказал Матыцин.

"Ситуация очень сложная - там есть часть, скажем так, касательно экспертизы, которая, по сути дела, находится в неопределенном статусе базы и с нашей стороны, и базы, которая представлена [Григорием] Родченковым. Безусловно, нельзя не учитывать общую политическую ситуацию и значительное влияние на решение со стороны и WADA, и МОК, и России. Я реально надеюсь, что компромисс будет найдет, потому что для сохранения целостности олимпийского движения судьи должны как минимум принять объективное решение", - считает министр спорта.

Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованияхМатыцин, Олег Васильевич
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