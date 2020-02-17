Матыцин назвал информаторов WADA Юлию и Виталия Степановых жертвами, которых использовали

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлию и Виталия Степановых, ставших главными действующими лицами в фильме немецкого телеканала ARD о нарушениях антидопинговых правил российскими легкоатлетами и их тренерами, жертвами, которых использовали как свидетелей. Такое мнение Матыцин высказал в интервью Владимиру Познеру в программе "Познер".

"Мое отношение к Степановым - как жертвы. Они были жертвами, когда являлись частью, по их словам, системы. Жертвы медийного характера, когда их использовали как свидетелей", - сказал Матыцин.

"К системе информаторов я отношусь категорически негативно. Не знаю процентной статистики, мне кажется, это всегда случаи индивидуальные. Если люди, находясь в системе и получая от нее привилегии, начинают потом каяться, нужно было искать другой способ покаяния внутри страны, не выходя на интернациональный уровень. Я бы как минимум очень внимательно отнесся к оценке таких людей", - добавил он.

В декабре 2014 года Степанова и ее муж Виталий стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как "Секретное дело "Допинг". Степанова, отбывшая двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, рассказала о систематических нарушениях антидопинговых правил российскими легкоатлетами и тренерами. Расследование комиссии под руководством Ричарда Паунда привело к приостановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, а также к отстранению всех российских легкоатлетов от участия в Олимпиаде-2016, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.