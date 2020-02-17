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Допинг в спорте

Велогонщик Кудрявцев дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Срок дисквалификации отсчитывается с 18 июля 2019 года

ТАСС, 17 февраля. Российский велогонщик Евгений Кудрявцев дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмен был дисквалифицирован за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена"). Срок дисквалификации отсчитывается с 18 июля 2019 года.

39-летний Кудрявцев является кандидатом в мастера спорта.

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Допинг
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