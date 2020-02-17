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Сборные по футболу

ФИФА предоставила РФС дорожную карту по подготовке к ЧМ по пляжному футболу 2021 года

Подобный турнир ранее ни разу не проходил в России

ТАСС, 17 февраля. Российский футбольный союз (РФС) начал работу по дорожной карте, которую предоставила Международная федерация футбола (ФИФА) для подготовки к проведению чемпионата мира 2021 года по пляжному футболу. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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В понедельник представители ФИФА и рабочей группы РФС во главе с генеральным секретарем Александром Алаевым провели рабочую встречу, посвященную подготовке к чемпионату мира по пляжному футболу 2021 года, который пройдет в Москве. Россия получила право на проведение турнира в конце октября прошлого года на заседании совета ФИФА, матчи должны пройти в Москве. На проведение мирового первенства претендовали также Чили и Сальвадор. В ходе встречи были обсуждены возможные место и даты проведения турнира, а также календарь инспекционных визитов делегаций ФИФА.

"Сегодняшней встречей мы сделали первый шаг в подготовке к домашнему чемпионату мира по пляжному футболу, - сказал Алаев. - У нас богатый опыт в проведении крупных соревнований по данному виду спорта. В прошлом году Москва принимала отборочный турнир чемпионата мира. Представители ФИФА высоко оценили наш организационный уровень".

"Уверен, через год мы получим не менее хорошие оценки. Времени на подготовку у нас остается все меньше. Представители ФИФА объявили нам дорожную карту, в соответствии с которой мы уже с сегодняшнего дня начинаем нашу работу", - добавил Алаев.

Чемпионат мира по пляжному футболу ранее ни разу не проходил в России. Прошлое мировое первенство состоялось в Парагвае, где сборная России заняла третье место. Национальная команда дважды становилась чемпионом мира (2011, 2013).

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Россия
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