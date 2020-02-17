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Чемпионат Азии по тяжелой атлетике перенесен из Казахстана в Узбекистан из-за коронавируса

Теперь турнир пройдет с 16 по 25 апреля в Ташкенте

ТАСС, 17 февраля. Азиатское первенство по тяжелой атлетике перенесено из Казахстана в Узбекистан из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Сообщается, что турнир решено перенести в связи с тем, что правительство Казахстана ввело ограничения на перемещения пассажиров из стран, граничащих с Китаем.

"Исполком Азиатской федерации тяжелой атлетики обсудил сложившуюся ситуацию в срочном порядке и принял решение перенести чемпионат Азии в Узбекистан", - говорится в сообщении.

Турнир пройдет с 16 по 25 апреля в Ташкенте.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. Согласно последним данным, количество летальных исходов в Китае приближается к 1,8 тысячи, выздоровели свыше 10,8 тысячи, число зараженных превысило 70,5 тысячи человек.

Теги
Летние олимпийские виды спортаРаспространение коронавируса нового типа
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