Путин отметил чемпионские качества и подготовку российских конькобежцев

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российских конькобежцев Павла Кулижникова и Наталью Воронину с успешными выступлениями на чемпионате мира 2020 года в Солт-Лейк-Сити и установленными рекордами. Телеграммы опубликованы в понедельник на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с триумфом. Вы на "отлично" справились с ответственными задачами, выступили уверенно, по-чемпионски. Завоевали двойное золото, установили новый мировой рекорд на дистанции 1000 метров", - говорится в телеграмме президента Кулижникову, который на чемпионате мира завоевал золотые награды на дистанциях 500 м и 1000 м, победив на последней дистанции с мировым рекордом.

Путин также отметил мастерство и "блестящее выступление" Ворониной, победившей на дистанции 5000 м с мировым рекордом. "В соревнованиях на дистанции 5000 метров вы продемонстрировали настоящие чемпионские качества, великолепную подготовку и мастерство. Обойдя именитых соперниц, установили новый мировой рекорд. Молодец!" - отметил глава государства.

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершился в ночь на понедельник в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта). Сборная России добилась своего лучшего результата в истории, завоевав 12 медалей.