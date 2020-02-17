Путин: биатлонист Логинов уверенно обошел соперников и вернул стране золото ЧМ в спринте

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России поздравил российского биатлониста Александра Логинова с победой в мужском спринте на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

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"От души поздравляю вас с победой на чемпионате мира - 2020. Вы блестяще выступили в итальянском Антхольце-Антерсельве, уверенно обошли сильных соперников, вернули нашей стране золото в мужском спринте - одной из наиболее престижных дисциплин биатлона", - отметил президент, пожелав биатлонисту новых спортивных свершений.

Логинов победил на чемпионате мира в спринтерской гонке на 10 км. Также он стал обладателем бронзы в гонке преследования. Логинов стал первым россиянином за 12 лет, который одержал победу в мужской личной гонке на чемпионатах мира, ранее в 2008 году в спринте первенствовал Максим Чудов.

Чемпионат мира продлится до 23 февраля.