Экипажи Стульнева, Андрианова и Гайтюкевича вошли в состав сборной России по бобслею на ЧМ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по бобслею определил состав команды на стартующий 21 февраля в немецком Альтенберге чемпионат мира по бобслею и скелетону. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной Данил Чабан.

На чемпионате мира будет разыграно шесть комплектов наград: среди экипажей мужских и женских бобов-двоек, в мужских бобах-четверках, в женском и мужском скелетоне, а также в смешанной скелетонной гонке.

"В четверках у нас выступят экипажи Алексея Стульнева, Максима Андрианова и Ростислава Гайтюкевича, - сказал Чабан. - В мужских двойках только два экипажа - Стульнева и Гайтюкевича. В женском турнире будут стартовать экипажи Надежды Сергеевой, Алены Осипенко и Любови Черных".

Гайтюкевич завоевал право выступить на чемпионате мира после своей победы в четверках на юниорском мировом первенстве в немецком Винтерберге.

По словам главного тренера, с разгоняющими бобслейных экипажей тренерский штаб сборной определится уже после приезда в Альтенберг непосредственно перед стартом.

На чемпионате мира 2019 года, который проходил в канадском Уистлере, сборная России по бобслею и скелетону завоевала одну серебряную медаль, которую в копилку команды принес скелетонист Никита Трегубов.