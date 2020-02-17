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ЧМ по санному спорту в Сочи

Путин назвал триумфальным выступление сборной России по санному спорту на ЧМ в Сочи

Россияне победили в общекомандном зачете на чемпионате мира по санному спорту в Сочи, завоевав восемь наград

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сборную российских саночников, победившую на чемпионате мира по санному спорту 2020 года в Сочи в общекомандном зачете. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

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"Нынешний, домашний чемпионат мира ярко продемонстрировал вашу отличную подготовку, мастерство и твердый настрой на успех. Вы выступили поистине триумфально, подарили незабываемые минуты радости и торжества своим близким, друзьям, наставникам и многочисленным болельщикам. Молодцы! Так держать!", - отметил президент, пожелав спортсменам новых достижений и удачи.

Сборная России победила в общекомандном зачете на чемпионате мира по санному спорту в Сочи, завоевав восемь наград. На счету российских спортсменов пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медали.

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ЧМ по санному спорту в Сочи
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