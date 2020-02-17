Спортсменки из 18 стран выступят в финале КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в России

ПЕРМЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Спортсменки из 18 стран примут участие в финале Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин и Русском туре "Синяя птица", которые пройдут в марте в Свердловской области и Пермском крае. Об этом в понедельник рассказал журналистам на презентации трофеев соревнований в Перми президент краевой федерации по прыжкам на лыжах с трамплина Александр Постаногов.

"Проходят четыре этапа - два в Нижнем Тагиле и два в Чайковском. 21 и 22 марта в Чайковском будет финал сезона, состоятся финальные этапы Кубка мира среди женщин и также параллельно уже в пятый раз в Чайковском пройдут континентальные этапы среди мужчин. На сегодняшний день в женских соревнованиях мы получили заявки из 12 стран мира, еще ожидаем заявки из 6 стран, они находятся в стадии оформления", - сказал он.

Впервые финальные соревнования Кубка мира у женщин будут объединены в один большой Русский тур "Синяя Птица", состязания пройдут 14-15 марта в Нижнем Тагиле, а затем в Чайковском 21-22 марта. По словам Постаногова, заявки на участие в женских турнирах, которые состоятся в Пермском крае во второй раз, уже поступили от сборных Австрии, Германии, Чехии, Китая, Венгрии, Италии, Норвегии, Словении, Швеции, США, Японии и России.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что регион готов к проведению турниров мирового уровня. "Здорово, что Пермский край обладает такой уникальной инфраструктурой для проведения соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина. Здорово, что сейчас мы можем развивать этот вид спорта. У нас есть чем гордиться - и это не только спортивные объекты, но и дети, которые успешно выступают на турнирах. Мы планируем восстановить трамплины на территории Перми и в ряде других муниципалитетов, чтобы больше вовлекать детей в данный вид спорта", - сказал он.

Специальный приз, кубок "Синяя птица", созданный пермскими художниками на основе образов Пермского звериного стиля, достанется победительнице четырех этапов Русского тура. "Образ этой птицы берет свое начало из Пермского звериного стиля, когда люди стремились быть ближе к богам. Это не просто птица, это человек-птица, эта птица воплощает в себе все самое высшее в человеке, что есть в спортсмене, стремящемся к победе", - пояснила создательница трофея Ольга Стенно.