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НХЛ

Российский вратарь "Тампы" Василевский признан второй звездой недели в НХЛ

Голкипер одержал победы с "Тампой" во всех матчах недели, продлив собственную серию до восьми матчей
Андрей Василевский AP Photo/Ray Carlin
Описание
Андрей Василевский
© AP Photo/Ray Carlin

ТАСС, 17 февраля. Российский голкипер команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Андрей Василевский вошел в тройку лучших игроков недели. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Василевский был признан второй звездой недели. Вместе с "Тампой" он победил во всех трех матчах, продлив личную победную серию до восьми игр. В среднем он пропускал 1,64 шайбы за игру и отражал 94,9% бросков (92,1% в сезоне).

Немецкий нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль стал первой звездой недели. За четыре игры он набрал десять очков (три шайбы + семь передач).

Третьей звездой недели стал канадский нападающий "Лос-Анджелеса" Тайлер Тоффоли, который за два матча забросил четыре шайбы.

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