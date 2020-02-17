Конец трансферной саги. Кокорин на правах аренды перешел из "Зенита" в "Сочи"

Впервые "Сочи" объявил об аренде Кокорина 21 января. При этом главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассчитывал на 28-летнего нападающего, несмотря на то, что тот с октября 2018 года по май 2019 года находился под стражей за участие в драках в центре Москвы, а на свободу по УДО вышел только в середине сентября. Прошлой осенью петербургский клуб подписал с Кокориным контракт до конца сезона, но не смог заявить его для выступления в чемпионате России, в результате чего тот принимал участие в тренировочном процессе, но не играл в матчах. Впервые после перерыва он вышел на поле в день объявления о переходе в команду из Краснодарского края - в товарищеской игре против катарского "Аль-Увайнаха" форварду была доверена капитанская повязка, за один тайм он забил три мяча, а также отметился результативной передачей.

На следующий день после первого для футболиста в 2020 году матча информацию о переходе Кокорина в "Сочи" ТАСС подтвердил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что нападающий не собирается уходить из петербургского клуба. В итоге первый сбор форвард провел вместе с основным составом сине-бело-голубых, но с 31 января стал готовиться ко второй части сезона вместе с "Зенитом-2", который выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата России. Уже после этого Семак продолжал настаивать на том, что не видит причин для перехода игрока в аренду.

Вплоть до середины прошлой недели возникали слухи о возможном уходе Кокорина из "Зенита", назывались альтернативные "Сочи" варианты продолжения карьеры, но сам игрок заявлял ТАСС, что не ведет переговоров. 13 февраля футболист отправился на очередной сбор с "Зенитом-2", но владелец клуба из Краснодарского края Борис Ротенберг в тот же день заявил, что ему удалось договориться с нападающим о переходе в его команду на правах аренды. В оставшиеся до 17 февраля дни клубы согласовывали детали соглашения, которое было достигнуто на личной встрече Медведева и Ротенберга.