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Футбол в России

Конец трансферной саги. Кокорин на правах аренды перешел из "Зенита" в "Сочи"

Сторонам потребовался почти месяц, чтобы договориться об аренде до конца сезона-2019/20
Александр Кокорин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. История с переходом нападающего футбольного клуба "Зенит" Александра Кокорина в проводящий первый сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) "Сочи" подошла к концу. Сторонам потребовался почти месяц, чтобы договориться об аренде до конца сезона-2019/20.

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"Сочи" объявил о переходе Александра Кокорина

Впервые "Сочи" объявил об аренде Кокорина 21 января. При этом главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассчитывал на 28-летнего нападающего, несмотря на то, что тот с октября 2018 года по май 2019 года находился под стражей за участие в драках в центре Москвы, а на свободу по УДО вышел только в середине сентября. Прошлой осенью петербургский клуб подписал с Кокориным контракт до конца сезона, но не смог заявить его для выступления в чемпионате России, в результате чего тот принимал участие в тренировочном процессе, но не играл в матчах. Впервые после перерыва он вышел на поле в день объявления о переходе в команду из Краснодарского края - в товарищеской игре против катарского "Аль-Увайнаха" форварду была доверена капитанская повязка, за один тайм он забил три мяча, а также отметился результативной передачей.

На следующий день после первого для футболиста в 2020 году матча информацию о переходе Кокорина в "Сочи" ТАСС подтвердил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что нападающий не собирается уходить из петербургского клуба. В итоге первый сбор форвард провел вместе с основным составом сине-бело-голубых, но с 31 января стал готовиться ко второй части сезона вместе с "Зенитом-2", который выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата России. Уже после этого Семак продолжал настаивать на том, что не видит причин для перехода игрока в аренду.

Вплоть до середины прошлой недели возникали слухи о возможном уходе Кокорина из "Зенита", назывались альтернативные "Сочи" варианты продолжения карьеры, но сам игрок заявлял ТАСС, что не ведет переговоров. 13 февраля футболист отправился на очередной сбор с "Зенитом-2", но владелец клуба из Краснодарского края Борис Ротенберг в тот же день заявил, что ему удалось договориться с нападающим о переходе в его команду на правах аренды. В оставшиеся до 17 февраля дни клубы согласовывали детали соглашения, которое было достигнуто на личной встрече Медведева и Ротенберга.

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Как сообщил ТАСС владелец клуба из Сочи, совет директоров "Зенита" рассмотрел и одобрил трансферное соглашение с "Сочи". Спустя некоторое время оба клуба подтвердили его слова о том, что до конца сезона-2019/20 Кокорин будет выступать за новую команду. При этом генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко в разговоре с ТАСС отметил, что трансферная кампания клуба еще не завершена. "Мы работаем над этим, возможно, еще придут игроки", - сказал он, не став уточнять, идет ли речь о российских игроках или о легионерах.

Ударный дебют в день перехода

Первый матч за "Сочи" Кокорин провел спустя несколько часов после объявления о том, что он до лета 2020 года будет играть за команду с юга России. По стечению обстоятельств соперником сочинцев по дебютной игре нападающего стало московское "Динамо", в составе которого он заявил о себе на профессиональном уровне. В составе бело-голубых с 2008 по 2016 год Кокорин провел 203 матча во всех турнирах, забив 50 мячей и сделав 26 голевых передач.

На сборе в турецком Белеке в игре против бывшего клуба Кокорин не попал в стартовый состав. По итогам первого тайма "Сочи" уступал со счетом 0:1, в составе москвичей отличился польский полузащитник Себастьян Шиманьский. Новичок сочинцев вышел на замену в начале второго тайма, и ему хватило семи минут, чтобы забить первый гол. В итоге до финального свистка он отметился передачей на Ибрагима Цаллагова, который транзитом через Кристиана Нобоа переправил мяч в сетку; за десять минут до конца игры Кокорин забил еще один мяч.

Официальный дебют Кокорина в составе "Сочи" может состояться 1 марта, когда его команда в матче 20-го тура чемпионата России на домашнем стадионе "Фишт" встретится с тульским "Арсеналом". В общей сложности новой команде форварда до конца чемпионата предстоит провести 11 игр, среди которых встречи против именитых клубов премьер-лиги - "Краснодара", "Ростова", "Локомотива", "Зенита" и "Спартака".

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