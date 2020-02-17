"Йокерит" разгромил московское "Динамо" в домашнем матче КХЛ

Заброшенными шайбами в матче отметились Саку Мяеналанен (12-я минута), Хенрик Хаапала (20), Ессе Йоэнсуу (27), Никлас Енсен (31) и Микко Лехтонен (33).

"Динамо" уступило впервые за семь матчей, в предыдущий раз клуб проигрывал 21 января казанскому "Ак Барсу" (0:2). "Йокерит" в четвертый раз победил "Динамо" в этом сезоне. Благодаря победе "Йокерит" обеспечил себе место в первой четверке Западной конференции и получил преимущество своей площадки в плей-офф.

В турнирной таблице "Йокерит" идет на третьей строчке, набрав в 59 матчах 82 очка, "Динамо" идет четвертым, имея в активе 77 очков после 58 матчей. Оба клуба уже гарантировали себе участие в плей-офф. В следующем матче "Йокерит" на выезде сыграет с омским "Авангардом" 21 февраля, московская команда 19 февраля встретится в гостях с череповецкой "Северсталью".

В другом матче игрового дня петербургский СКА в домашнем матче переиграл владивостокский "Адмирал" со счетом 6:0. Для петербургской команды эта победа стала девятой кряду в лиге, "Адмирал" потерпел пятое поражение подряд. Клуб из Владивостока более четырех лет не может победить СКА (восемь матчей), последний раз "Адмирал" в гостях побеждал СКА 21 января 2016 года (4:3 Б).