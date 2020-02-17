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Футбол в России

Кокорин: футболистам "Сочи" необходимо набрать форму и выполнить поставленные задачи

В понедельник нападающий дебютировал в составе "Сочи" в товарищеском матче против московского "Динамо"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Игрокам футбольного клуба "Сочи" нужно набрать оптимальную форму и выполнить поставленные перед ними задачи. Такое мнение выразил нападающий команды Александр Кокорин, комментарий которого приводит пресс-служба "Сочи".

В понедельник Кокорин дебютировал в составе "Сочи" в товарищеском матче против московского "Динамо" (3:1) и забил два гола.

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"Команда, на мой взгляд, сегодня показала, что может играть агрессивно, атаковать и находится в хорошем состоянии. Первый шажок сделали, приятно смотреть. Я знаю возможности некоторых футболистов команды, приятно играть в атаку, ощущение такое, что пару месяцев тренируюсь с командой", - сказал Кокорин.

"Для меня было важно как можно быстрее выйти на поле и начать сыгрываться. У нас задача набрать форму и выполнять поставленные перед нами цели", - добавил он.

Ранее в понедельник "Сочи" объявил о переходе Кокорина. 21 января пресс-служба "Сочи" сообщила о достижении договоренности по переходу форварда на правах аренды, на следующий день генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил ТАСС эту информацию, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что футболист не собирается уходить из петербургского клуба. До конца января нападающий находился на сборе с основным составом сине-бело-голубых, а в феврале продолжил подготовку к весенней части сезона-2019/20 в расположении "Зенита-2", который играет в третьем по силе дивизионе чемпионата России.

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