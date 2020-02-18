Гол Дадонова помог "Флориде" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

ТАСС, 18 февраля. "Сан-Хосе" проиграл "Флориде" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:5.

В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Евгений Дадонов (5-я минута), Майк Хоффман (32), Колтон Сивиор (51), Антон Строльман (58) и Винсент Трочек (60). У проигравших отличились Дилан Гэмбрелл (12), Кевин Лабанк (55) и Тимо Майер (59).

Дадонов забросил 24-ю шайбу в текущем сезоне. В активе нападающего теперь 43 (24 шайбы + 19 передач) очка. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32.

"Флорида" занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 68 очков в 59 матчах. "Сан-Хосе" идет 13-м на Западе, набрав 56 очков в 59 играх. В следующей встрече "Флорида" 20 февраля в гостях сыграет с "Анахаймом". "Сан-Хосе" днем позже на выезде встретится с "Нью-Джерси".

В другом матче дня "Аризона" дома победила "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:1. Голкипер гостей Семен Варламов отразил 30 бросков. Также "Калгари" на своей площадке обыграл "Анахайм" (6:4).