"Вашингтон" проиграл "Вегасу". Овечкин не набрал очки в пятом матче подряд

ТАСС, 18 февраля. "Вашингтон" проиграл "Вегасу" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:3.

В составе победителей шайбы забросили Ник Холден (4-я минута), Райлли Смит (18) и Макс Пачиоретти (35). У проигравших дублем отметился Ти Джей Оши (49, 51).

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями, 34-летний российский форвард не может набрать очки на протяжении пяти матчей. В игре с "Вегасом" он провел на льду 21 минуту 31 секунду, нанес четыре броска по воротам и провел пять силовых приемов. В текущем сезоне на его счету 40 шайб и 17 результативных передач. В списке лучших снайперов лиги Овечкин занимает третье место, россиянин отстает на два гола от нападающего "Бостона" Давида Пастрняка и форварда "Торонто" Остона Мэттьюса.

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов не набрал очков. Форвард команды Евгений Кузнецов пропускал матч из-за травмы, а голкипер Илья Самсонов остался в запасе.

"Вашингтон" идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 79 очков в 59 матчах. Команда проиграла в четырех из пяти последних встреч. "Вегас" на Западе идет пятым, набрав 70 очков в 61 игре. В следующем матче "Вашингтон" 21 февраля дома сыграет с "Монреалем", "Вегас" в этот же день примет "Тампу".