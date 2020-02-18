{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Вашингтон" проиграл "Вегасу". Овечкин не набрал очки в пятом матче подряд

Встреча завершилась со счетом 2:3
Александр Овечкин (слева) AP Photo/Isaac Brekken
Описание
Александр Овечкин (слева)
© AP Photo/Isaac Brekken

ТАСС, 18 февраля. "Вашингтон" проиграл "Вегасу" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:3.

В составе победителей шайбы забросили Ник Холден (4-я минута), Райлли Смит (18) и Макс Пачиоретти (35). У проигравших дублем отметился Ти Джей Оши (49, 51).

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями, 34-летний российский форвард не может набрать очки на протяжении пяти матчей. В игре с "Вегасом" он провел на льду 21 минуту 31 секунду, нанес четыре броска по воротам и провел пять силовых приемов. В текущем сезоне на его счету 40 шайб и 17 результативных передач. В списке лучших снайперов лиги Овечкин занимает третье место, россиянин отстает на два гола от нападающего "Бостона" Давида Пастрняка и форварда "Торонто" Остона Мэттьюса.

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов не набрал очков. Форвард команды Евгений Кузнецов пропускал матч из-за травмы, а голкипер Илья Самсонов остался в запасе.

"Вашингтон" идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 79 очков в 59 матчах. Команда проиграла в четырех из пяти последних встреч. "Вегас" на Западе идет пятым, набрав 70 очков в 61 игре. В следующем матче "Вашингтон" 21 февраля дома сыграет с "Монреалем", "Вегас" в этот же день примет "Тампу".

Реклама на ТАСС
НХЛ
Гол Дадонова помог "Флориде" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ
Встреча завершилась со счетом 5:3
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС