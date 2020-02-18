Клуб НХЛ "Лос-Анджелес" обменял Тоффоли в "Ванкувер"

ТАСС, 18 февраля. "Лос-Анджелес" совершил обмен форварда Тайлера Тоффоли в "Ванкувер" на двух игроков и один драфт-пик. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В обмен на 27-летнего нападающего в "Лос-Анджелес" отправятся форварды Тим Шаллер и Тайлер Мэдден. Американский клуб также получил выбор во втором раунде предстоящего драфта. При этом "Ванкувер" отдаст "Лос-Анджелесу" пик четвертого раунда драфта 2022 года, если Тоффоли летом подпишет с канадской командой новый контракт.

После окончания текущего сезона нападающий должен стать неограниченно свободным агентом. "Тайлер обладает умением забивать и вести силовую борьбу. У него есть отличные атакующие навыки и опыт игры в важных матчах. Очень хотим добавить эти плюсы в наш состав", - заявил генеральный менеджер "Ванкувера" Джим Беннинг.

Тоффоли был задрафтован "Лос-Анджелесом" в 2010 году под 47-м номером. В составе команды форвард провел 515 матчей и набрал 290 (139 голов + 151 передача) очков. В 2014 году он вместе с клубом выиграл Кубок Стэнли. Годом позже в составе сборной Канады Тоффоли стал чемпионом мира.

"Ванкувер" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 59 матчах. "Лос-Анджелес" идет на Западе последним, 15-м. В активе команды 47 очков в 59 встречах.