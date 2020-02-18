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Футбол в России

Глава Приморья поручил выплатить долги по зарплате футболистам "Луча"

Общие долги клуба по разным статьям расходов за последние шесть лет превышают 320 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил руководству владивостокского футбольного клуба "Луч" выплатить игрокам долги по заработной плате, которые превышают все имеющиеся в регионе задолженности на предприятиях. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе правительства региона.

Задолженность по выплате заработной платы в "Луче" образовалась с сентября 2019 года и теперь составляет около 50 млн рублей. Общие долги клуба по разным статьям расходов за последние шесть лет превышают 320 млн рублей. По данным правительства региона на 1 февраля, общий долг по зарплатам на предприятиях Приморья составляет около 204 млн рублей.

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"Глава региона поручил в кратчайшие сроки подготовить план - график погашения задолженности перед игроками и сотрудниками, которые работают непосредственно на поле. По его словам, пока им не будут перечислены все положенные деньги, никаких других выплат не поступит", - говорится в сообщении. В нем также приводятся слова губернатора Кожемяко в адрес представителей руководства футбольного клуба: "У вас бухгалтеры получают по 150-250 тыс. рублей в месяц, четыре таких специалиста - на каждые 20 человек в клубе, а на каждых 30 человек - по юристу. В месяц со всеми руководителями ваш зарплатный фонд составляет 7,5 миллиона рублей, около 1,5 млн из них - на административный аппарат, так быть не должно".

Как сообщили на совещании представители руководства футбольного клуба, зарплату за январь и часть февраля спортсмены уже получили. Долги образовались в связи с тем, что "Луч" с 2015 по 2017 год финансировался за счет краевых субсидий без участия спонсоров, между тем, клубу требовались дополнительные средства для участия в турнирах. "Само участие в первенстве подразумевает около 200 миллионов рублей расходов. Поэтому накопилось столько долгов", - приводится в сообщении комментарий исполнительного директора клуба Евгения Стрижиченко.

Власти края поручили оптимизировать расходы клуба и решить вопросы с долгами.

В 2019 году "Луч" получил субсидии из краевого бюджета в размере 191 млн рублей на основную команду и 23 млн - на Центр подготовки юных футболистов. На зимний перерыв "Луч" ушел, занимая 15-е место в турнирной таблице первенства Олимп - Футбольной национальной лиги и набрав 26 очков в 25 матчах.

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