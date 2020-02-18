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Нурмагомедов останется в США до боя с Фергюсоном

Спортсмен вместе с командой готовится к поединку в зале AKA в Сан-Хосе
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов останется в США до поединка с американцем Тони Фергюсоном. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

Нурмагомедов вместе с командой готовится к поединку в зале AKA в Сан-Хосе (США, штат Калифорния).

"Хабиб будет готовиться в США вплоть до боя", - сказал собеседник агентства.

Бой за титул чемпиона UFC между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет 18 апреля в Нью-Йорке. На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. В активе Фергюсона 25 побед и три поражения.

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