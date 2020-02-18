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Сборные по баскетболу

На отборочном матче ЧЕ-2021 по баскетболу Россия - Северная Македония ожидается аншлаг

Встреча пройдет 23 февраля в Перми в УДС "Молот", который вмещает 7 тыс. зрителей

ПЕРМЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Порядка 7 тыс. зрителей ожидается на отборочном матче чемпионата Европы по баскетболу 2021 года между сборными России и Северной Македонии. Об этом ТАСС рассказал министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов.

Встреча пройдет 23 февраля в Перми в УДС "Молот", который вмещает 7 тыс. зрителей.

"Мы уже третий год принимаем [матч сборной России], в предыдущие два раза наша команда выигрывала, и дай бог, чтобы в этот раз ребята тоже выиграли, - сказал Епанов. - У нас [ожидается] полный зал, город живет баскетболом, у нас тоже свои традиции, когда сюда приезжают баскетболисты с других городов, они говорят, что зритель здесь уже с опытом, знает все тонкости игры. Приглашаем всех 23 февраля поболеть за нашу сборную".

Сборная России в отборочной группе В сыграет с командами Северной Македонии, Италии и Эстонии. Соперники по разу сыграют друг с другом дома и в гостях. Всего в турнире принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. На чемпионат Европы 2021 года, который пройдет с 2 по 19 сентября в четырех старнах, из каждой группы выйдут по три команды.

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