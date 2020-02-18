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Футбол в России

Дмитрий Тарасов заключил контракт с футбольным клубом "Рубин"

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2019/20
Дмитрий Тарасов Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Дмитрий Тарасов
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 18 февраля. Казанский футбольный клуб "Рубин" заключил соглашение с полузащитником Дмитрием Тарасовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до конца сезона-2019/20. Тарасов перешел в "Рубин" на правах свободного агента.

Тарасов получил статус свободного агента перед началом сезона, предыдущим его клубом был московский "Локомотив", за который он выступал с 2010 года. В составе "Локомотива" он стал победителем чемпионата России и трехкратным обладателем кубка страны. Всего на его счету 188 матчей за "Локомотив" в разных турнирах и восемь игр за сборную России. Также он выступал за томскую "Томь" и "Москву".

"Рубин" занимает 13-е место в чемпионате России, набрав 19 очков после 19 матчей. В декабре было объявлено о назначении на пост главного тренера клуба Леонида Слуцкого, также в тренерский штаб казанской команды вошел Олег Веретенников. Позднее в "Рубин" перешли защитник Пабло Сантос, полузащитники Дарко Йевтич, Оливер Абильдгор, Солтмурад Бакаев, Денис Макаров, Илья Самошников и нападающий Иван Игнатьев.

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