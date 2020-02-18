Виталий Смирнов награжден Олимпийским орденом и медалью Жана Петижана

ТАСС, 18 февраля. Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов получил высшие награды олимпийского движения и студенческого спорта - Олимпийский орден и медаль Жана Петижана (основатель Всемирных студенческих игр) соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Торжественная церемония прошла 14 февраля в Москве, в день 85-летия Смирнова. Медаль Жана Петижана Смирнову вручил президент FISU, министр спорта РФ Олег Матыцин, а Олимпийский орден - вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Угур Эрденер.

Смирнов - российский спортивный деятель, член МОК (1971-2015), с 2001 по 2005 год занимал должность вице-президента организации. Также он являлся президентом Олимпийского комитета СССР (1990-1992) и России (1992-2001). Смирнов руководил подготовкой к летней Универсиаде 1973 года и к Олимпийским играм 1980 года в Москве.