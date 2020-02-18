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ММА

Соперник бойца ММА Махачева на турнире UFC 249 еще не определен

Турнир пройдет 18 апреля в Нью-Йорке

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Соперник российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева, выступающего в легком весе, по поединку на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на данный момент не определен. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз.

Турнир UFC 249 пройдет 18 апреля в Нью-Йорке.

"Все боятся драться с Исламом", - сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, одним из возможных соперников для Махачева является американец Грегор Гиллеспи. Махачев является партнером по команде чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

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