Лыжник Устюгов возобновит выступления в Кубке мира в начале марта

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 18 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов планирует возобновить выступления в Кубке мира в начале марта, на этапе в норвежском Драммене. Об этом ТАСС по телефону сообщил тренер спортсмена Маркус Крамер.

Во вторник президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила ТАСС, что Устюгов снялся с многодневки "Ски Тур", которая является этапом Кубка мира, из-за простуды. В общем зачете гонки он занимал 21-е место.

"По плану он должен вернуться на спринт в Драммене", - сообщил Крамер.

Таким образом, Устюгов пропустит этап Кубка мира в финском Лахти (29 февраля - 1 марта). Спринтерская гонка в Драммене состоится 4 марта.