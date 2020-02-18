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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Устюгов возобновит выступления в Кубке мира в начале марта

Ранее россиянин снялся с многодневки "Ски Тур" из-за простуды
Сергей Устюгов EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Сергей Устюгов
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 18 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов планирует возобновить выступления в Кубке мира в начале марта, на этапе в норвежском Драммене. Об этом ТАСС по телефону сообщил тренер спортсмена Маркус Крамер.

Во вторник президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила ТАСС, что Устюгов снялся с многодневки "Ски Тур", которая является этапом Кубка мира, из-за простуды. В общем зачете гонки он занимал 21-е место.

"По плану он должен вернуться на спринт в Драммене", - сообщил Крамер.

Таким образом, Устюгов пропустит этап Кубка мира в финском Лахти (29 февраля - 1 марта). Спринтерская гонка в Драммене состоится 4 марта.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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