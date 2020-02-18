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Бокс

СМИ: бой Поветкин - Уайт пройдет в апреле или мае 2020 года

На рассмотрении две даты - 25 апреля или 2 мая

ТАСС, 18 февраля. Поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом состоится 25 апреля или 2 мая 2020 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter журналиста The Athletic Майка Коппинджера.

"Диллиан Уайт и Александр Поветкин договорились об условиях боя, который состоится в Великобритании в апреле или мае. Бой, вероятно, будет проходить в Лондоне или Манчестере, на рассмотрении две даты - 25 апреля или 2 мая", - говорится в сообщении.

Последний бой Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории, поединок завершился ничейным результатом. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

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