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Летние олимпийские виды спорта

Три кандидата претендуют на пост главы Федерации хоккея на траве России

Выборы пройдут 25 февраля в здании Олимпийского комитета России

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Федерация хоккея на траве России (ФХТР) зарегистрировала трех кандидатов на пост главы организации. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь федерации Никита Юкляевских.

Выдвижение кандидатов в руководство федерации завершилось 15 февраля. Выборы пройдут 25 февраля в здании Олимпийского комитета России. Мероприятие посетят 45 делегатов из 12 регионов.

"На пост президента Федерации хоккея на траве России претендуют три человека, - сказал Юкляевских. - Это Игорь Богородов, глава филиала компании Raven Russia Ltd, его выдвинули Федерации хоккея на траве Алтайского края и Москвы. Вторым кандидатом является Андрей Кананин, помощник депутата Госдумы Михаила Бугеры, его выдвинули Татарстан, Пермский край, Свердловская область и Санкт-Петербург".

"Третьим кандидатом является Игорь Шишков, бывший тренер сборной России и клуба "Динамо-Электросталь", который сейчас работает в Белоруссии. Его выдвинула Федерация хоккея на траве Ленинградской области", - добавил собеседник агентства.

В настоящий момент президентом ФХТР является Николай Александров, он занимает этот пост с ноября 2014 года. В декабре Александров, занимающий также пост генерального директора ОАО "Метрострой", был отправлен в СИЗО на два месяца в рамках расследования уголовного дела о присвоении и растрате.

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РоссияЛетние олимпийские виды спорта
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