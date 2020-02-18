{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

CAS обязал ФК "Локомотив" выплатить экс-игроку команды Фернандешу свыше 11 млн рублей

Полузащитник выступал за "Локомотив" с 2014 по 2019 год
Мануэл Фернандеш Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Мануэл Фернандеш
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне обязал московский футбольный клуб "Локомотив" выплатить бывшему полузащитнику команды Мануэлу Фернандешу более 11 млн рублей. Решение суда ТАСС предоставил агент португальского игрока Паулу Барбоза.

В конце 2018 года издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на агента футболиста сообщило, что Фернандеш обратился в CAS с целью отсудить у клуба 6 млн рублей. По словам агента, бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская не заплатила футболисту премиальные за 2015 год.

Фернандеш выступал за "Локомотив" с 2014 по 2019 год, в сентябре прошлого года он перешел в "Краснодар". В составе железнодорожников он провел 144 матча, забил 34 гола и сделал 28 результативных передач, став с командой чемпионом России и трехкратным обладателем кубка страны.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Процесс передачи "Ростов-Арены" в собственность региона завершится до 1 июня
В настоящее время завершена передача недвижимого имущества стадиона, включая футбольное поле и трибуны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС