CAS обязал ФК "Локомотив" выплатить экс-игроку команды Фернандешу свыше 11 млн рублей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне обязал московский футбольный клуб "Локомотив" выплатить бывшему полузащитнику команды Мануэлу Фернандешу более 11 млн рублей. Решение суда ТАСС предоставил агент португальского игрока Паулу Барбоза.

В конце 2018 года издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на агента футболиста сообщило, что Фернандеш обратился в CAS с целью отсудить у клуба 6 млн рублей. По словам агента, бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская не заплатила футболисту премиальные за 2015 год.

Фернандеш выступал за "Локомотив" с 2014 по 2019 год, в сентябре прошлого года он перешел в "Краснодар". В составе железнодорожников он провел 144 матча, забил 34 гола и сделал 28 результативных передач, став с командой чемпионом России и трехкратным обладателем кубка страны.