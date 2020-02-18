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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

ПКР рассчитывает, что в Паралимпиаде-2020 примут участие около 300 российских спортсменов

Паралимпийские игры пройдут с 25 августа по 6 сентября
Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) надеется, что на Паралимпийских играх 2020 года в Токио выступят порядка 300 российских спортсменов. Об этом на церемонии вручения премии "Серебряная лань" сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

"Последние три года были очень сложными для наших паралимпийцев. Время было непростое, сложное, сейчас мы готовимся к Играм. Надеемся, что порядка 300 спортсменов отберутся и будут участвовать в Паралимпиаде в Токио", - сказал Рожков.

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS). Помимо РУСАДА и WADA, в судебном споре примут участие другие юридические и физические лица, чьи интересы затрагивает принятое решение, в их числе международные и российские олимпийские и паралимпийские комитеты. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 25 августа по 6 сентября.

Теги
РоссияВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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