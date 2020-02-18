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ЧМ-2022 по футболу

РФ и Катар планируют расширить сотрудничество по вопросам подготовки ЧМ-2022

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник провел встречу с катарским премьер-министром и главой МВД Халедом Аль Тани

ДОХА, 18 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник обсудил в Дохе с катарским премьер-министром и главой МВД Халедом Аль Тани расширение сотрудничества двух стран в рамках подготовки чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин, в ходе беседы поднимались вопросы российско-катарского взаимодействия по линии правоохранительных органов. "Отдельное внимание уделено расширению сотрудничества по вопросам подготовки чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, используя опыт проведения подобных масштабных мероприятий в России", - сказал представитель СБ РФ.

После встречи Патрушев и Халед Аль Тани обменялись подарками: секретарь Совбеза преподнес катарскому премьеру украшенный традиционной русской хохломской росписью деревянный ковш в виде лебедя с чашками-лебедятами; в подарок от принимающей стороны секретарь Совбеза получил традиционное катарское короткое копье.

Патрушев находится в Дохе с двухдневным визитом, в рамках которого пройдут российско-катарские консультации по безопасности. Ранее во вторник секретаря Совбеза РФ принял в своем дворце эмир Катара Тамим Аль Тани.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичКатарРоссияТани, Халед бен Халифа, Аль
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