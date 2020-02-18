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Футбол в России

Процесс передачи "Ростов-Арены" в собственность региона завершится до 1 июня

В настоящее время завершена передача недвижимого имущества стадиона, включая футбольное поле и трибуны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Передача имущества стадиона "Ростов-Арена" в собственность Ростовской области полностью завершится до 1 июня 2020 года. Об этом сообщил ТАСС министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

"Начало июня - это крайний срок завершения передачи стадиона. Хочу отметить, что это никак не повлияет на проведение матчей, которые будут проходить на стадионе "Ростов-Арена" - все необходимые меры уже приняты", - сказал Аракелян.

Он уточнил, что в настоящее время завершена передача недвижимого имущества стадиона, включая футбольное поле и трибуны. "Недвижимое имущество стадиона мы приняли в полном объеме. Движимое имущество принять в короткие сроки сложно. Работа идет, уже проведена инвентаризация более половины оборудования. Каждая вещь систематизируется согласно спискам", - пояснил министр.

Стадион "Ростов-Арена" построен в левобережной части Ростова-на-Дону, он вмещает более 45 тыс. зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа мирового первенства по футболу 2018 года и встреча 1/8 финала. В настоящее время стадион является домашней ареной ФК "Ростов".

Теги
Российский футболРостовская область
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