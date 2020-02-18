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Церемония вручения спортивной премии "Серебряная лань" прошла в Москве

В номинации "Лучший спортсмен года" победила Алена Косторная

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения премии "Серебряная лань", присуждаемой по результатам опроса спортивных журналистов России, состоялась во вторник в Москве.

Церемония прошла в здании Олимпийского комитета России (ОКР), лауреаты получили награды за успехи, достигнутые в 2019 году. В номинации "Лучший спортсмен года" победила 16-летняя фигуристка Алена Косторная, которая прошлой осенью дебютировала во взрослых соревнованиях, став победительницей двух этапов Гран-при и финала серии. Лучшим тренером признан наставник московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин, приведший свой клуб к серебряным медалям национального чемпионата, а также к победам в Кубке и Суперкубке России. Лучшей командой года признана сборная России по пляжному футболу, ставшая второй в Суперфинале Евролиги и на Всемирных пляжных играх, на чемпионате мира национальная команда завоевала бронзовые медали.

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Также в десятку лучших спортсменов по итогам года вошли чемпион мира по парапауэрлифтингу Владимир Балынец, многократные чемпионки Европы по велотреку Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, чемпионы мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный и Артур Далалоян, чемпионка мира по фехтованию Инна Дериглазова, победительница мирового первенства в плавании Юлия Ефимова, чемпионы мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, пятый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Даниил Медведев и чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова.

На церемонии во вторник присутствовал министр спорта РФ Олег Матыцин и глава ОКР Станислав Поздняков. Диплом от Международного комитета фейр-плей (CIFP) за спортивное благородство на протяжении карьеры получила двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова.

Награду "Серебряная лань" традиционно присуждает Федерация спортивных журналистов России, определяя десятку спортсменов, лучшего тренера и сильнейшую команду по итогам минувшего года.

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