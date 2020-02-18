Всемирная федерация керлинга готова доверить России проведение ЧМ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Всемирная федерация керлинга (WCF) готова доверить России проведение мужского или женского чемпионата мира. Об этом журналистам заявила президент WCF Кейт Кейтнесс.

"Я была бы рада доверить России еще один большой турнир, мы могли бы провести мужской или женский чемпионат мира. Москва уже принимала чемпионат Европы, мы были очень удовлетворены, - сказала Кейтнесс. - И, конечно, очень большим соревнованием стали Олимпийские игры в Сочи. У нас прекрасные отношения с Россией".

"Сейчас будет процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS), посмотрим, чем он завершится. Но Россия - наш большой друг", - добавила глава федерации.

Россия дважды принимала чемпионат мира среди смешанных пар - в 2010 (Челябинск) и 2015 (Сочи) годах. С 15 по 22 февраля в Красноярске проходит первенство мира среди юниоров.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS). Помимо РУСАДА и WADA, в судебном споре примут участие другие юридические и физические лица, чьи интересы затрагивает принятое решение, в их числе международные и российские олимпийские и паралимпийские комитеты. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.