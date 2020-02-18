Кириленко: Швед не сыграет в февральских матчах отбора к ЧЕ-2021 по баскетболу

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболист сборной России Алексей Швед не сыграет в февральских матчах отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года против команд Италии и Северной Македонии. Об этом ТАСС сообщил глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Встреча сборных России и Италии пройдет 20 февраля на паркете итальянцев, 23 февраля россияне в Перми проведут встречу с командой Северной Македонии.

"Очень сложная игра будет с Италией. Это серьезный соперник, но и Северная Македония не подарок, - сказал Кириленко. - Все балканские команды играют в баскетбол на хорошем уровне, это спорт номер один, баскетбол в крови у людей. Македонцы играют очень командно".

"Думаю, Швед не сыграет. Мы который год находимся в подвешенном состоянии, но я перестал обращать внимание на это. Задача у нас одна - выигрывать каждую игру и попадать на чемпионат Европы. В каком бы составе не играли", - добавил собеседник агентства.

Сборная России в отборочной группе В выступает с командами Северной Македонии, Италии и Эстонии. Соперники по разу сыграют друг с другом дома и в гостях. Всего в турнире принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. На чемпионат Европы 2021 года, который пройдет с 2 по 19 сентября в четырех странах, из каждой группы выйдут по три команды.