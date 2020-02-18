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Зимние олимпийские виды спорта

Арена для керлинга будет построена в Мневниках

Изначально планировалось, что арену построят в Пресненском районе

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Арена для проведения соревнований по керлингу будет построена в Москве в Мневниках. Об этом журналистам сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Изначально планировалось, что арену для керлинга построят в Пресненском районе.

"За счет того, что арена "Ледяной куб" перепрофилируется, было принято решение построить два стадиона - в Москве и во Владивостоке. При этом в Сочи остается тренировочная арена. В Москве место определено - арена будет построена в Мневниках", - сказал Свищев.

Также глава ФКР уточнил, что федерация также получит арену в Санкт-Петербурге.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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