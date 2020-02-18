Российский арбитр Карасев обслужит матч 1/16 финала Лиги Европы "Копенгаген" - "Селтик"

ТАСС, 18 февраля. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит первый матч 1/16 финала Лиги Европы между датским "Копенгагеном" и шотландским "Селтиком". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами главного арбитра будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, за систему видеопомощи рефери будут отвечать Виталий Мешков и Сергей Иванов, резервным судьей будет Сергей Лапочкин.

Матч "Копенгаген" - "Селтик" пройдет в Дании 20 февраля. Ответная встреча состоится 27 февраля.