Сергей Бобровский назвал победу над "Сан-Хосе" в матче НХЛ заслуженной

ТАСС, 18 февраля. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Сергей Бобровский остался доволен результатом гостевой игры регулярного чемпионата против "Сан-Хосе". Комментарий игрока приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

Встреча между "Сан-Хосе" и "Флоридой" состоялась в ночь на вторник и завершилась победой гостей со счетом 5:3.

"Этот матч был очень важен для нас. Здорово, что мы отдавались игре на протяжении всех 60 минут и заслуженно добились итогового результата", - заявил Бобровский.

После 59 матчей "Флорида" занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков. Бобровский в текущем сезоне сыграл за команду 45 матчей, отражая в среднем 89,66% бросков.