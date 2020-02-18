Смородская раскритиковала юристов, представлявших ФК "Локомотив" в CAS в деле Фернандеша

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший президент футбольного клуба "Локомотив" Ольга Смородская, занимавшая этот пост с 2010 по 2016 год, осталась недовольна работой юристов, представлявших интересы железнодорожников в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне в деле о долгах перед бывшим полузащитником команды Мануэлом Фернандешем. Об этом она рассказала ТАСС.

В конце 2018 года издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на агента 34-летнего футболиста Паулу Барбозу сообщило, что Фернандеш обратился в CAS с целью отсудить у клуба 6 млн рублей. По словам агента, бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская не заплатила футболисту премиальные за 2015 год.

Во вторник Барбоза предоставил ТАСС решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому московский клуб обязан выплатить Фернандешу более 11 млн рублей, а также по 5% годовых начиная с 25 июля 2015 года вплоть до даты платежа. При этом "Локомотив" также обязан покрыть судебные издержки и выплатить игроку 5000 швейцарских франков (322 476 рублей по курсу ЦБ РФ на 18 февраля 2020 года - прим. ТАСС) в качестве компенсации за расходы на юристов.

"Никаких долгов перед Фернандешем не было и нет, - заявила Смородская. - Думаю, что [в CAS] плохо разобрались в этом деле. Не знаю, кто выступал в суде на стороне "Локомотива". Надо было нанять хороших юристов".

Фернандеш выступал за "Локомотив" с 2014 по 2019 год, в сентябре прошлого года он перешел в "Краснодар". В составе железнодорожников он провел 144 матча, забил 34 гола и сделал 28 результативных передач, став с командой чемпионом России и трехкратным обладателем кубка страны.