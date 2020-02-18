Фигуристка Косторная заявила, что пребывает в хорошем расположении духа перед ЧМ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Чемпионка Европы, победительница финала Гран-при по фигурному катанию россиянка Алена Косторная готовится к чемпионату мира в канадском Монреале в хорошем расположении духа. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

16-летняя фигуристка включена в состав сборной России на мировое первенство. Косторная проводит первый сезон в карьере на взрослом уровне.

"Следующий старт у меня - чемпионат мира, - сказала Косторная. - Настроение хорошее, я готовлюсь".

В нынешнем сезоне Косторная проиграла лишь один турнир - декабрьский чемпионат России. Помимо золотых медалей чемпионата Европы и финала Гран-при, в ее активе две победы на этапах серии. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух выступлений (247,59).

Чемпионат мира в Монреале пройдет с 16 по 22 марта.