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Бокс

Командный Кубок мира по боксу пройдет в России в октябре

Отборочные соревнования пройдут на континентах, а финальная часть турнира начнется с 1/8 финала
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россия в октябре 2020 года примет командный Кубок мира по боксу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Такое решение было принято на внеочередном заседании исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA) в Будапеште. Соревнования пройдут в восьми городах России, которые будут объявлены позднее. При этом уже известно, что финал турнира состоится в Нижнем Новгороде. Командный Кубок мира будет приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Такой турнир пройдет впервые: будут состязаться команды, - сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. - Проведение этих соревнований даст сильный толчок в развитии спорта в России - будут задействованы регионы. И снова взоры всего боксерского мира будут направлены на нашу страну. Очень приятно, что все единогласно поддержали нашу заявку".

"Турнир будет организован на высочайшем уровне, и думаю, что он пройдет лучше чемпионатов мира. Он будет интереснее, зрелищнее и ярче. Кубок мира не должен попасть под санкции WADA (Всемирного антидопингового агентства - прим. ТАСС), они же рекомендовали не проводить чемпионаты мира. В противном случае мы все равно будем отстаивать право проведения этого турнира в России", - добавил Кремлев.

Сообщается, что для участия в командном Кубке мира заявлены более 200 стран. Отборочные соревнования пройдут на континентах, а финальная часть турнира начнется с 1/8 финала. Соревнования пройдут в 10 весовых категориях у мужчин и женщин.

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