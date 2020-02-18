Легкоатлетка Сидорова заявила, что сохраняет надежду на выступление на ОИ-2020

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы в прыжках с шестом Анжелика Сидорова сохраняет надежду выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом она рассказала журналистам.

"Честно говоря, немного отдалилась от этой ситуации, потому что рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) взяла ситуацию в свои руки, они занимаются этим вопросом, - сказала Сидорова. - В принципе, это то, чего мы хотели, потому что немножко это не наше дело. Надежды на Токио, конечно, остаются, это главная цель, иначе бы мы все прекратили тренироваться".

Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Выборы нового руководства ВФЛА пройдут 28 февраля. "Я бы не хотела кого-то назвать, потому что тут главное не имя, а то, что они будут делать, как будут общаться с международной федерацией и какие конкретные действия будут совершать, поэтому посмотрим", - сказала Сидорова.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) 21 ноября 2019 года временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. Организация потребовала от ВФЛА ответ на обвинения. Позднее в этом же месяце World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам на участие в международных стартах, а также пригрозила ВФЛА исключением из организации.

AIU 28 января назвал неубедительным ответ ВФЛА, обвинив руководителей в отказе признавать вину организации по допинговому делу Лысенко "перед лицом четких и убедительных доказательств". В связи с этим AIU рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко. 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе ОКР.